Avatar 2- 3D bez okularów? Producent nie ma dobrych wiadomości

Avatar: Istota wody to powrót 3D do kin po latach złego wykorzystywania technologii. W 2016 roku James Cameron mówił, że chciałby, aby ten film można było oglądać w 3D bez okularów. Chciał doprowadzić do tego, aby technologicznie było to możliwe. Czy więc ten pomysł w ogóle był rozwijany?

Avatar 2 - 3D z okularami

Jon Landau, producent Avatara 2, w rozmowie z CinePop powiedział wprost, że nie pracują nad tą technologią. Wyjaśnił też powody decyzji:

- Kiedy idziesz na plażę, okulary są częścią tego doświadczenia. Jeśli nakładam okulary idąc na film, to zmienia moje doświadczenie. Z tego powodu będzie ono lepsze w kinie.

Zdaniem producenta technologia 3D jest nadal przyszłością kina. Uważa, że nowatorskie rozwiązania wykorzystane przy Avatarze 2 wszystkim to udowodnią.

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku tylko w kinach.

