Avatar 2 - wiemy, kiedy zwiastun. James Cameron chce zmienić kino!

fot. 20th Century Studios

Podczas panelu na Cinemacon oficjalnie ogłoszono, że tytuł Avatara 2 brzmi Avatar: The Way of Water. Tak jak informowaliśmy kilka dni temu polska wersja to Avatar: Istota wody. Zwiastun został pokazany podczas panelu, ale na razie nie trafi on do sieci. Będzie on wyświetlany na całym świecie przed filmem Doktor Strange w multiwersum obłędu. Kina mają go na wyłączność przez tydzień od premiery i wówczas trafi on do sieci. Będzie to więc mniej więcej 13-14 maja 2022 roku.

Avatar 2 - pokazano teaser

Na razie dokładnych opisów na gorąco nie ma, ale dziennikarze są zgodni: to co zobaczyli jest oszałamiające i przypomina o tym, że 3D może być niezwykłym doświadczeniem. Przed teaserem pokazano wiadomość od Jamesa Camerona, w której padły słowa: Naszym celem jest przesunięcie granicy tego, co kino może zrobić. Po tym, co dziennikarze zobaczyli nikt nie śmie kwestionować słów Jamesa Camerona, który po raz kolejny chce zmienić kino.

Według zapowiedzi Avatar: Istota wody będzie mieć najwięcej różnych wersji technologicznych w historii na czele z IMAX 3D, PLF (Premium Large Format dostępny w USA), z wysoką liczbą klatek na sekundę czy z różnymi systemami dźwięku. Od razu ma być też wyświetlany w 160 różnych językach. W grudniu 2022 roku cały świat ma wrócić do Pandory w takiej formie, jaką widz sobie wybierze.

James Cameron pracuje ze zrzeszeniem kin z całego świata, by były one gotowe technologicznie na pokazanie Avatara 2 w najlepszej jakości obrazu zgodnej z jego wizją. Zapowiedział to szef NATO (związek kiniarzy) John Fithian. Jako że Cameronowi zależy na doświadczeniu kinowym, dlatego też ekskluzywnie trailer będzie tam po raz pierwszy pokazywany.

Producent Jon Landau zaznaczył, że choć powstały cztery kontynuacje Avatara i tworzą one epicką sagę, każda jest w jakimś stopniu zamkniętą historią.