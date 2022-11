Avatar 2: Istota wody - finałowy zwiastun. Zapiera dech w piersi swoim pięknem

fot. materiały prasowe

James Cameron i jego ekipa opublikowali finałowy zwiastun filmu Avatar 2: Istota wody, który jednocześnie celebruje start przedsprzedaży biletów w USA i wielu krajach świata. Choć trailer skupia się na rodzinie, czyli temacie przewodnim filmu, nie brak w nim wizualnie przepięknych scen, które zapierają dech w piersi. Fani są zachwyceni.

Avatar 2 - zwiastun

Avatar 2 - galeria

Jednocześnie od sieci wrzucono plakaty postaci. Na jednym z nich jest czarny charakter z jedynki Quaritch (Stephen Lang), który tym razem sam jest niebieskim avatarem. Pamiętamy, że jego ludzkie ciało umarło w pierwszej części.

Avatar: Istota wody

Avatar 2 - opis fabuły

Jake i Neytiri założyli rodzinę i prowadzą spokojne życie. Jednak gdy na Pandorę powraca RDA, bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia swojego domu i udania się do bezpiecznej przystani na rafie, gdzie rządzi plemię Metkayina. Jake i członkowie jego rodziny będą musieli zmierzyć się z obcą kulturą i czynnikami środowiskowymi, do których nie są przyzwyczajeni.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce 16 grudnia 2022 roku