Avatar 2: Istota wody - Cameron wywalił cały scenariusz do kosza. Powód może zaskoczyć

fot. materiały prasowe

James Cameron promuje w wywiadach powrót Avatara do kin. W rozmowie z brytyjskim The Times zdradził zaskakującą ciekawostkę o filmie Avatar 2: Istota wody. Okazuje się, że podczas długiego procesu tworzenia scenariuszy do czterech kontynuacji hitu z 2009 roku, w pewnym momencie podjął decyzję o tym, by wyrzucić do kosza scenariusz Avatara 2 i zacząć od początku. Powód wydaje się zaskakujący.

Avatar 2 - scenariusz do kosza

- Kiedy pracowałem z moimi scenarzystami nad Avatarem 2, powiedziałem, że nie możemy czekać do kolejnej części, aby zrozumieć, dlaczego pierwsza tak dobrze zadziałała. Musimy rozpracować ten kod i dowiedzieć się, co, u licha, się wydarzyło. Wszystkie filmy działają na różnych poziomach. Pierwszy jest powierzchowny, czyli postacie, problem i rozwiązanie. Drugim jest tematyka. Co film stara się przekazać? Avatar działał też na trzecim poziomie: chodzi o podświadomość. Napisałem cały scenariusz sequela, który następnie przeczytałem i zdałem sobie sprawę, że nie osiągnął on trzeciego poziomu. Trzeba było więc zacząć od nowa. Zajęło to rok.

Avatar: Istota wody

Nie pierwszy raz James Cameron mówił o tym, jak kwestia podświadomości widza odegrała kluczową rolę w tym, że Avatar stał się najbardziej dochodowym filmem w historii. Tak tłumaczył to w 2021 roku w rozmowie w podcaście Marianne Williamson.

- Chodzi o uczucie w stylu snu, które sprawia, że chcemy tam być i przebywać w tym miejscu, które jest bezpieczne i czujemy się chciani. Czy to w kwestii latania i uczucia wolności, radości, czy w scenach w lesie, w których można poczuć ziemię. To był czynnik sensoryczny, który komunikuje się z odbiorcą na głębokim poziomie. Na tym polegała duchowość pierwszego filmu.

Avatar 2: Istota wody - premiera tylko w kinach już 16 grudnia 2022 roku.