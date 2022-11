Avatar: Istota wody - nowe zdjęcia. Kogo gra Sigourney Weaver?

fot. materiały prasowe

Wraz z nowymi zdjęciami z filmu Avatar: Istota wody reżyser James Cameron wyjawił kilka istotnych informacji o postaci Kiri, w którą wciela się Sigourney Weaver. Okazuje się, że powrót aktorki, która w Avatarze zagrała Grace, nie jest przypadkowy. Pamiętamy, że jej postać zginęłą w pierwszej części.

James Cameron tłumaczy, że 15-letnia Kiri to adoptowana córka Jake'a i Neytiri. Jednak jej biologiczną matką jest... właśnie Grace grana przez Sigourney Weaver. Ona urodziła się z avatara Grace'a, której mózg był już martwy, ale to nie wpłynęło na dziecko. Dlatego też filmowiec podjąć decyzję, że to dobry pomysły, aby tę postać również zagrała Weaver.

Avatar: Istota wody - zdjęcia

Avatar: Istota wody

Cameron wyjaśnia, że w Avatarze 2 Jake nadal walczy z RDA w partyzanckim stylu. Jednocześnie nie jest tak nieustraszony, bo jest teraz ojcem, a to zmienia światopogląd. Zwłaszcza po tylu latach. Największy problem, że nastolatkowie chcą też walczyć, a to wyzwanie dla Jake'a, który albo się na to zgodzi, albo odmówi, stając się hipokrytą. Cameron opiera relacje rodziców z dziećmi na własnych doświadczeniach.

Poznamy nowe plemię zwane Metkayina. Cameron tłumaczy, że z uwagi na mieszkanie na płytkich wodach, są oni biologicznie dostowani do wodnego życia. Mają specjalne ogony z czymś w rodzaju płetw. Przywódcami plemienia są Ronal (Kate Winslet) i Tonowari (Cliff Curtis). Ich tatuaże są inspirowane kulturami Polinezji i Melanezji. Ronal pełni funkcję Tsahìk, czyli duchowej przywódczyni plemienia. Sam Cameron przyrównują ją do szamanki. Tonowari natomist ma rolę zwaną Olo'eyktan, czyli jest osobą odpowiedzialną za codzienne sprawy na czele z polowaniem. Razem przewodzą plemieniu.

Na jednym zdjęć widzimy też tulkuna, który przypomina wieloryba. Według Camerona to tylko jedno stworzenie z ponad 20 które zobaczymy w filmie. Traktuje tulkuna jak postać, bo to zwierzę ze świadomością i kulturą. Jest inteligentne i jest w stanie się porozumiewać. Nawet wyznaje tę samą religię co Metkayina.