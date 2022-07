Avatar 2: Istota wody - zdjęcie pokazuje podwodną magię. Dla tych scen twórcy opracowali technologię

fot. twitter.com/T2BLive

Nowe zdjęcie z filmu Avatar: Istota wody pochodzi po raz kolejny z magazynu Empire i obrazuje to, co jest jedną z rewolucji technologicznych widowiska Jamesa Camerona. Widzimy na nim prawdopodobnie jedno z dzieci Jake'a i Neytiri, które z uśmiechem pływa pod wodą wśród małych rybek.

W tym filmie Cameron i jego ekipa udoskonalili technologię motion capture, tak naprawdę opracowując ją na nowo. To pozwoliło po raz pierwszy w historii kręcić z jej użyciem pod wodą. Do tej pory nie było to możliwe. Aktorzy musieli filmować te sekwencje w ogromnych zbiornikach znajdujących się w halach studia. Efekt możecie zobaczyć na zdjęciu. Choć pewnie dopiero w pełnym zwiastunie będziemy mogli podziwiać podwodną magię Jamesa Camerona.

Avatar 2 - zdjęcia

Avatar: Istota wody

Avatar 2 - czas trwania

Przypomnijmy, że James Cameron w rozmowie z Empire wyjawił czas trwania widowiska. Na obecną chwilę ma ono trwać prawie 3 godziny.

Avatar 2: Istota wody - premiera w kinach w grudniu 2022 roku.