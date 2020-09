Avatar 2 - James Cameron o postępach prac. Co Avatarem 3?

fot. 20th Century Fox

James Cameron wciąż pracuje nad filmem Avatar 2 oraz pozostałymi kontynuacjami hitu z 2009 roku. Wyjawił, że koronawirus uderzył w ich produkcję, tak jak we wszystkich, więc stracili prawie 5 miesięcy, gdy prace były zablokowane. Z tego też powodu premiera Avatara 2 została przesunięta z grudnia 2021 roku na grudzień 2022 roku.

Według reżysera to wcale nie oznacza, że ma dodatkowy rok na skończeniu filmu, ponieważ w momencie, gdy oddaje Avatara 2 do post produkcji, musi zakończyć zdjęcia do Avatara 3. Okazuje, że niewiele mu zostało pracy na planie nad wszystkimi kontynuacjami filmu Avatar.

- Obecnie jesteśmy w Nowej Zelandii, w której kręcimy resztę zdjęć aktorskich. Zostało nam ogólnie 10% do nakręcenia. Avatar 2 jest nakręcony w 100%, a Avatar 3 w 95%.

Oczywiście to oznacza, że pozostały czas do premiery nad filmem spędzi Weta Digital, aby efekty komputerowe były na najwyższym poziomie.