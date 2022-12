Avatar: Istota wody - widzowie ze społeczności rdzennych Amerykanów nawołują do bojkotu filmu

fot. materiały prasowe

Chociaż Avatar: Istota wody przekracza kolejne progi w zestawieniach box office, pojawiają się też głosy zachęcające do bojkotowania widowiska Jamesa Camerona. Yuè Begay, artystka z plemienia Navajo i współprzewodnicząca Indigenous Pride Los Angeles, napisała tweeta na swoim profilu, na którym zachęca do bojkotu widowiska. 48 tysięcy osób polubiło wpis, który nazywa film okropnym i rasistowskim. "Nasze kultury zostały zawłaszczone w szkodliwy sposób, aby zaspokoić kompleks <biała flaga> zbawiciela niektórych ludzi" - pisze Begay.

Już przy pierwszym Avatarze z 2009 roku pojawiały się podobne głosy, ale tak naprawdę dyskusja rozpoczęła się teraz za sprawą wypowiedzi Camerona z 2010 roku, której udzielił Guardianowi. Wypowiedział wówczas słowa, które negatywnie zostały odebrane przez społeczność rdzennych Amerykanów:

Czułem się, jakbym cofnął się o 130 lat, obserwując, co mogli czuć Siuksowie z Lakoty w momencie, kiedy byli wypędzani i zabijani i ostatecznie przesiedleni, za co otrzymali w zamian tylko jakaś formę rekompensaty. To była dla mnie siła napędowa do napisania Avatara. Nie mogłem przestać myśleć, że gdyby mieli możliwość zobaczenia przyszłości i mogli zobaczyć, jak ich dzieci odbierają sobie życie przy najwyższym wskaźniku samobójstw w kraju... ponieważ byli w beznadziejnej sytuacji i byli społeczeństwem w ślepym zaułku (...) - walczyliby wtedy o wiele mocniej.

Szczególnie to ostatnie zdanie zostało skrytykowane przez tubylców, którym nie spodobało się, że uprzywilejowany reżyser próbuje swoim filmem inspirować społeczność, do której on sam nie przynależy. Poniżej kilka wpisów podobnie krytykujących podejście Camerona oraz nawołujących do bojkotu:

