Avatar 2 - miliard na koncie w box office już za chwilę. Klapa filmu Babilon

materiały prasowe

Z góry zakładano, że w Ameryce Północnej Avatar: Istota wody osiągnie mniejsze wpływy w box office niż w normalnych warunkach. Zaskakująca zimowa pogoda oraz ekstremalnie niskie temperatury dały się w znaki Amerykanom, a to ma kluczowy wpływ na wyniki finansowe w kinach, bo ludzie do nich nie chodzą w takich warunkach. To też powinno mieć znaczenie w dalszym okresie podbijania kin przez superprodukcję Jamesa Camerona, bo według analiz wiele osób będzie chciało nadrobić kinową wyprawę.

Avatar 2 - box office

Według szacunkowych wyników kwota z 4-dniowego świątecznego weekendu (i zarazem drugiego dla filmu) ma wynosić w granicach od 95,9 mln dolarów do 96,4 mln dolarów). Według wszystkich to jest o wiele lepszy wynik niż prognozowano i nazywają to świątecznym cudem z uwagi na warunki pogodowe. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrano 294,1 mln dolarów. Z reszty świata zebrał 601,7 mln dolarów. Sumując na tę chwilę ma 889,3 mln dolarów. Prognozuje się że za 2 dni powinien przekroczyć miliard dolarów.

Na drugim miejscu znalazł się film animowany Kot w butach: Ostatnie życzenie, który zebrał 17,7 mln dolarów w 4-dniowy weekend. Z pokazami przedpremierowymi ma 24,6 mln dolarów. Na świecie ma 32,5 mln dolarów. Sumując na koncie 58,6 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Podium zamyka film biograficzny I Wanna Dance With Somebody o Whitney Houston. Wynik szacunkowy ma zamknąć się w granicy od 7,5 mln dolarów do 9 mln dolarów. Na świecie zebrał 2,6 mln dolarów. Z uwagi na budżet 45 mln dolarów spodziewamy się klapy finansowej.

Czwarte miejsce to gwiazdorska obsada i wybitny reżyser, czyli Babilon. Okazuje się, że film, który najpewniej zdobędzie kilka nagród w kategoriach aktorskich, jest spektakularną klapą. W cztery dni zebrał 5,3 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów (plus 80 mln dolarów to koszty promocji) oraz fatalnych ocenach widzów i krytyków, którzy w tym przypadku są ze sobą zgodni. Aby wyjść na zero, film musiałby zebrać 250 mln dolarów z całego świata, a według Deadline jest to całkowicie niemożliwe. Babilon wchodzi do kin na świecie dopiero w styczniu 2023 roku i wówczas się okaże, ile wynoszą straty. Mało kto sądzi, by udało się zebrać wskazaną kwotę.