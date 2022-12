Flash - kiedy zwiastun? Jest dokładna data premiery w sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według The Wrap pełny zwiastun widowiska The Flash pojawi się w lutym 2023 roku podczas finału Super Bowl. Jego emisja w telewizji odbędzie się 12 lutego 2023 roku, więc jeśli studio nie podejmie decyzji, by wcześniej wrzucić do sieci, 13 lutego w godzinach nocnych będzie go można już obejrzeć. Co ciekawe, dla Warner Bros jest to powrót z promocją na Super Bowl po aż 17 latach absencji. Pomimo posiadania wielu hitów nie zdecydowali się wydać dolara na te promocję. Nie jest to również zaskoczenie, bo cena za 30 sekundowy spot podczas finału sięga niebotycznych sum. W 2022 roku rekordowa cena wynosiła 6 mln dolarów.

Dodają też, że zwiastun będzie można obejrzeć w kinach przed filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania, którego premiera odbędzie się 17 lutego 2023 roku.

Flash - co wiemy?

Szczegóły fabuły nie są znane, a według plotek wciąż trwają prace nad postprodukcją i potencjalnymi zmianami. Prawdopodobnie szefowie DCU mogą wykorzystać to do potencjalnego rebootu. Na pewno jednak ten film według przecieków ma definitywnie wykasować SnyderVerse.

Przypomnijmy, że pojawią się tutaj dwie ważne postacie. Michael Keaton wraca po latach do roli Batmana, a Sasha Calle wciela się w Supergirl.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.