Fani chcieli, żeby ta postać z Andora dołączyła do Rebelii. Co na to aktor?

Wielu fanów oczekiwało, że pod koniec serialu Syril Karn przejdzie na Jasną Stronę Mocy i po zobaczeniu tylu okrucieństw ze strony Imperium zdecyduje się na zmianę stron i dołączy do Rebelii. Tak się nie stało, ale gdyby przeżył, to zrobiłby to? Kyle Soller odpowiedział na to pytanie.