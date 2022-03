Avatar 2 - kiedy zwiastun? Pierwsza plotka o potencjalnej dacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Studios

Według plotki opublikowanej przez zachodnie media zwiastun Avatara 2 pojawi się w kinach wraz z filmem Doktor Strange w multiwersum obłędu, którego premiera odbędzie się 6 maja 2022 roku. Wówczas też trafi do sieci. Źródła donoszą, że jest to najpewniejsza data, bo 20th Century Studios i Disney chcą zapewnić widzów, że film trafi do kin w 2022 roku i nie będzie już opóźnień. A według ekspertów mają sporo pracy do wykonania, by po 13 latach od premiery Avatara zbudować szum wokół filmu godny sequela najbardziej dochodowej produkcji w historii kina. Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje doniesień.

Avatar 2 - o czym film?

Sielanka rodziny Sullych zostaje zakłócona, gdy RDA powraca do Pandory, a Jake jest zmuszony przenieść się z rodziną do miejsca, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań na rafie. Mieszka tam klan, nazywany Metkayina. Bohaterowie nie są już w znanym sobie środowisku. Czują się jak ryba wyjęta z wody i muszą zmierzyć się z obcą kulturą, a także czynnikami naturalnymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar 2

W obsadzie Avatara 2 są m.in. Zoe Saldana, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel i CJ Jones.

Avatar 2 - premiera jest zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku. Kolejne części będą pojawiać się co 2 lata.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.