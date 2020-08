Avatar 2 - podwodny mech na nowych szkicach koncepcyjnych z filmu

Źródło: Fox

Trwają prace na planie widowiska Avatar 2, które zostały wznowione w Nowej Zelandii po okresie wstrzymania spowodowanego pandemią. Co jakiś czas producent filmu, Jon Landau, wrzuca kolejne zdjęcia zza kulis i grafiki. Najnowsze szkice koncepcyjne ukazują nieznaną do tej pory fanom maszynę. Jest to konkretnie jakiś rodzaj podwodnego mecha. Grafiki możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

Avatar 2 szkic koncepcyjny

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2021 roku.