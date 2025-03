Avatar 3 "zapiera dech w piersiach". Kto go już widział, czuje się jak zaczarowany

materiały prasowe

Czy Avatar 3 może rzucać na widzów urok? Biorąc pod uwagę relacje osób, które obejrzały udostępnioną przez Jamesa Camerona, wstępną wersję filmu, wygląda na to, że coś jest na rzeczy. Do grona zachwyconych nadchodzącym dziełem dołączył teraz prezes Disneya, który nie dość, że nie mógł się nachwalić produkcji, to jeszcze widzi w niej kluczowy element strategii finansowej zarządzanej przez siebie firmy.

Bob Iger wziął wczoraj udział w spotkaniu z akcjonariuszami Disneya; w trakcie trwającego ponad 20 minut wystąpienia mówił o fundamentalnych projektach najbliższych miesięcy. Jednym z nich jest właśnie Avatar: Ogień i popiół, którego "wczesną wersję" CEO firmy widział już jakiś czas temu. Jego opinia? Nie mogła być inna:

Mogę tylko powiedzieć, że film absolutnie zapiera dech w piersiach.

Niestety, akcjonariusze Disneya nie mogli odnieść się do tych słów i skonfrontować ich z własnymi gustami - nie pokazano im żadnych nowych materiałów.

Kilkanaście dni temu w bardzo podobnym tonie o Avatarze 3 mówili najbliżsi tudzież "zaufane osoby" Jamesa Camerona, którzy według samego reżysera doszli do wniosku, iż Ogień i popiół jest "najlepszą z dotychczasowych części".

Film zadebiutuje w polskich kinach 19 grudnia.