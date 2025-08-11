Darth Vader lub Anakin Skywalker z solowymi projektami? Aktor jest na to gotowy

Reklama

Hayden Christensen prawdopodobnie na dobre powrócił do świata Gwiezdnych Wojen. Wcielił się w Dartha Vadera w serialu Obi-Wan Kenobi, a potem pokazał publiczności jako Anakin Skywalker w 1. sezonie Ahsoki. Fani liczą na więcej, a aktor niedawno odwiedził konwent Fan Expo Boston. Jaka przyszłość w Star Wars go czeka? Tego jeszcze nie wie, ale pokłada ogromne nadzieje na ponowne pojawienie się w tej franczyzie.

Hayden Christensen ma mieć sporą rolę w 2. sezonie Ahsoki jeśli wierzyć przeciekom. Anulował nawet niektóre z konwentów, na które go zaproszono, ponieważ był zajęty kręceniem serialu Disney+. Co czeka go dalej? Jeden z fanów podczas spotkania zapytał go, czy byłby chętny na wzięcie udziału w solowym projekcie z Anakinem Skywalkerem lub Darthem Vaderem - o tej drugiej możliwości sam mówił w przeszłości, że byłby chętny. Wygląda na to, że nie zmienił zdania po upływie czasu.

Na sto procent - tak. To byłoby coś wspaniałego. Jeśli siły kierujące tym wszystkim stwierdzą, że to coś, co chcą zobaczyć, to będę gotowy w mgnieniu oka.

A Wy chcielibyście zobaczyć projekt ze Star Wars z tym aktorem w roli głównej?

