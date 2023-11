Avatar 3 - dlaczego sequele zostały tyle razy opóźnione? To podejście powinien mieć każdy w Hollywood

Źródło: materiały prasowe

Avatar miał premierę w 2009 roku i pobił wszelkie rekordy popularność, będąc po dziś dzień najbardziej dochodowym filmem w historii. Zostało przyznane zielone światło dla kontynuacji, a Avatar 2 miał mieć premierę w 2014 roku. Ostatecznie widowisko zatytułowane Avatar: Istota wody pojawiło się w 2022 roku, stając się trzecim najbardziej dochodowym tytułem w historii. Kilkakrotnie opóźniano premiery tych superprodukcji i z reguły nie podawane konkretnej przyczyny. Teraz producent serii Jon Landau otwarcie ją wyjawia.

Avatar - dlaczego opóźniono kontynuacje?

Jon Landau mówi wprost: powodem opóźnień była jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Podejście, które w Hollywood powinno być standardem, a jak wiemy jest inaczej i do kin trafiają nieskończone produkty. Z czym przede wszystkim problem miał Marvel Studios.

- Nie chcemy robić niczego bez osiągnięcia jakości. Jeśli ktoś nam mówi: "Byłoby lepiej wypuścić tę zabawkę na święta, ale ona po prostu nie będzie idealna". Ja mam na to taką odpowiedź: zaczekaj! Zrób to później, zrób tak, aby była idealna, ponieważ to jest nasza filozofia.

Landau dodaje, że w całej sytuacji tworzenia Avatarów mają bardzo kluczową kartę przetargową: kontrolę nad decyzja ma ich studio Lighstorm, nie Disney czy inny podmiot, który musi osiągnąć w danym miesiącu określone wyniki finansowe.

- My to kontrolujemy. My wybieramy z kim coś chcemy robić, my wybieramy umowy, które zawieramy i czas, kiedy to robimy. Tak jak teraz współpracujemy z Disney Games: chcemy znać ich zdanie. Jeśli są mądrzejsi w temacie niż my, niech nam pokażą. Jeśli jednak mamy spór, to zawsze idzie po naszej myśli.

Patrząc na gigantyczny sukces Avatara 2 i ogólnoświatowy zachwyt widzów, ich dbałość o jakość jest doceniana. Dlatego też Disney idzie im na rękę i nie walczą z ich decyzjami, bo wiedzą, że dostarczą im filmów, które są skazane na sukces.

Avatar 3 - premiera 19 grudnia 2025 roku. Obecnie trwa etap postprodukcji.