Avatar: Frontiers of Pandora - oto główny bohater lub bohaterka gry. Grafiki trafiły do sieci

Do premiery Avatar: Frontiers of Pandora nie zostało już zbyt wiele czasu, ale mimo tego można odnieść wrażenie, że o grze nadal wiemy stosunkowo niewiele. Do sieci co jakiś czas trafiają jednak pewne informacje. Teraz na przykład otrzymaliśmy dwie grafiki, które przedstawiają głównego bohatera lub bohaterkę tej produkcji. Gracze będą mieli bowiem możliwość wyboru płci postaci. Pojawiły się one w "pakiecie dla fanów", zawierającym między innymi tapety i inne tego typu cyfrowe bonusy.

Warto przypomnieć, że już wcześniej zapowiedziano, że w grze pojawi się kreator postaci. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów i nie było pewności czy gracze będą mieli możliwość zadecydowania o płci, czy też ograniczy się on wyłącznie do drobnej kosmetyki.

Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 7 grudnia tego roku.