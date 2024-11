Pedro Pascal przyłapany! Zdjęcia z planu Fantastycznej Czwórki

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiły zdjęcia ukazujące Pedra Pascala na planie Fantastycznej Czwórki. Obsada filmu aktualnie przebywa w Hiszpanii, gdzie ma miejsce kilka ostatnich tygodni zdjęć. Gwiazda Gladiatora II ma na sobie ikoniczną siwą perukę i niebieski kostium pod kurtką.

Fantastyczna Czwórka – Pedro Pascal na planie

Fantastyczna Czwórka – fabuła, data premiery

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Premiera kinowa Fantastycznej Czwórki odbędzie się 2 maja 2025 roku.