Polacy chodzą na Avatara i... domagają się zwrotu pieniędzy. "To skandal!"

Avatar, legendarny już film Jamesa Camerona z 2009 roku, w zeszły piątek powrócił do kin na całym świecie - cyfrowo odnowioną wersję na wielkim ekranie mają okazję zobaczyć również Polacy. Choć wiemy, że w miniony weekend produkcję obejrzało aż 37,6 tys. rodaków (3. miejsce w rodzimym box office), wygląda na to, że ponowne pojawienie się dzieła w kinach nie wszystkim przypadło do gustu. Jak donosi serwis Wirtualna Polska, niektórzy z odbiorców przed, w trakcie lub po seansie domagają się zwrotu pieniędzy.

Przyczyną takiego obrotu spraw jest to, że "wielu widzów" myli pierwszy film z 2009 roku z jego kontynuacją o tytule Avatar: Istota wody, której premiera odbędzie się dopiero 16 grudnia. Zdezorientowani rodacy uważają, że polskie sieci kinowe celowo wprowadzają na tym polu w błąd, wykłócając się później z pracownikami multipleksów o zwrot poniesionych kosztów - co ciekawe, niejednokrotnie ma to miejsce dopiero przed końcem seansu.

Wirtualna Polska przytacza głosy dwóch oburzonych zaistniałą sytuacją. Pierwszy z nich w jednym z wrocławskich kin miał stwierdzić: "To skandal, proszę zwrócić pieniądze!", natomiast drugi do Bogu ducha winnego pracownika wypowiedział następujące słowa:

Bezczelnie puszczają stare filmy i nie informują o tym widzów, a może nawet świadomie wprowadzają w błąd, aby zarobić.

Operatorzy kin cierpliwie oddają pieniądze za bilety; co więcej, na stronach internetowych niektórych z największych sieci kinowych przy seansach Avatara pojawiło się bardzo wyraźne oznaczenie, że mamy tu do czynienia z produkcją z 2009 roku.

Avatar 2 i kontynuacje - filmy rodziły się w bólach. Chronologia wydarzeń

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.