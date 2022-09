Avatar znów podbija świat. Wyniki box office z weekendu temu dowodzą

materiały prasowe

Avatar stał się najbardziej dochodowym film w historii, bo widzowie uwielbiają dzieło Jamesa Camerona. Tytuły osiągają takie wyniki tylko wówczas, gdy widzowie chodzą na film więcej razy. Powrót Avatara w wersji zremasterowanej w 4K HDR, że ludziom nadal zależy na wejściu w ten świat. Avatar wszedł w 50 krajach i zebrał 20,5 mln dolarów; natomiast globalnie jest to 30,5 mln dolarów. W wielu krajach jest to najpopularniejszy tytuł weekendu. Pod tym kątem żaden nowy tytuł nie osiągnął lepszego wyniku. Jedna nowość, o której było głośno z uwagi na sytuacje poza filmowe, Nie martw się, kochanie, zebrała 30 mln dolarów w skali globalnej. 10,8 mln dolarów z 61 krajów oraz 19.2 mln dolarów z USA. Jej budżet wynosi 35 mln dolarów.

Co ciekawe, statystyki pokazują, że na rynku amerykańskim aż 93% widzów kupiło bilet na 3D. na Avatara. Nie powinno to zaskakiwać z uwagi na jakość jaką 3D prezentuje dzieło Camerona. To też według ekspertów jest dobrym prognostykiem dla Avatara 2, który może wiele namieszać i zarobić krocie.

Na świecie jest też wyświetlana komedia romantyczna Bilet do raju z Julią Robert i Georgem Clooneyem. Film zebrał 11,1 mln dolarów (razem globalnie ma 31 mln dolarów). Z ważnych ciekawostek: Jurassic World: Dominion w końcu przebił miliard dolarów.