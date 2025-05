Pełny zwiastun 3. sezonu Squid Game. Na tak widowiskowe sceny czekaliśmy

fot. Netflix

Do premiery trzeciego i finałowego sezonu Squid Game nie zostało już dużo czasu. Południowokoreański hit Netflixa doczekał się z tej okazji nowego, pełnego zwiastuna. Nowa zapowiedź została pokazana podczas tegorocznego wydarzenia TUDUM i - co ciekawe - rozpoczęła się od momentu, który widzieliśmy w scenie po finale 2. sezonu. Zatem co czeka na uczestników krwawych gier tym razem?

Oto pełny zwiastun 3. sezonu Squid Game:

Z powyższego klipu wynika, że Gi-hun znów dotrwa przynajmniej do dalekiego etapu gry. Przypomnijmy, że w 1. sezonie garnitury były przeznaczone dla finalistów. Dodatkowo, koniec zapowiedzi zdradza, że Lider ujawni swoją prawdziwą tożsamość przed protagonistą.

Netflix - nowości na czerwiec 2025. Finał Squid Game, nowe sezony FUBAR i Ginny & Georgia

Squid Game 3 - fabuła, premiera

Trzeci i ostatni sezon Squid Game opowiada historię Gi-huna (Jung-jae Lee), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Byung-hun Lee), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Dong-hyuk Hwang, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

Premiera trzeciego, finałowego sezonu została zaplanowana na 27 czerwca 2025 roku.

Squid Game 3 - najciekawsze teorie fanowskie

Przyglądając się teoriom, internauci biorą pod uwagę absolutnie każdy szczegół. Niektórzy analizują nawet materiały promocyjne, które nie są częścią fabuły serialu. Fani główkują nie tylko nad konkurencjami, ale również tożsamością uczestników - nawet tych, po których nie spodziewalibyście się złych intencji. Zobaczcie również, co sądzą o przyszłych losach Gi-huna oraz kolejnych scenach śmierci.

