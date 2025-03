Skasowana przed laty gra może powrócić. Twórca zwraca się do Phila Spencera

fot. materiały prasowe

Scalebound to RPG akcji, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy na E3 w 2014 roku. Projekt rozwijany przez studio Platinum Games zapowiadał się intrygująco. Głównym bohaterem miał być młody mężczyzna o imieniu Drew, a jego towarzyszem - smok Thuban. Protagonista podczas starć mógł korzystać z szeregu różnych broni oraz wydawać komendy swojemu kompanowi.

Mimo tego, że w późniejszych latach dostaliśmy jeszcze kilka materiałów wideo i szczegółów na temat rozgrywki, w tym planów wprowadzenia czteroosobowego trybu kooperacji, ostatecznie Scalebound trafiło do kosza. O anulowaniu gry poinformowano w styczniu 2017 roku. Wygląda jednak na to, że... są szanse na powrót tego tytułu.

O Scalebound ponownie przypomniał Hideki Kamiya, wcześniej związany z Platinum Games, a obecnie ze studiem Clovers. Na swoim profilu w serwisie X skomentował on krótkie wideo, w którym wspomina skasowany tytuł. Wpis opatrzył komentarzem o treści "zróbmy to, Phil!" skierowanym do Phila Spencera, szefa marki Xbox.

Warto również przypomnieć, że Kamiya już wcześniej wyrażał chęci powrotu do tego projektu. Phil Spencer, zapytany o Scalebound w roku 2022 przez dziennikarzy japońskiego Game Watch miał z uśmiechem na ustach odpowiedzieć, że "na ten moment nie ma nic do powiedzenia".