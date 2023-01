Avengers 5 - superbohaterowie 4. fazy MCU przeżyją piekło? Scenarzysta zapowiada

Fot. Marvel

Jeff Loveness jest scenarzystą filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, który bezpośrednio wprowadzi widzów do widowiska Avengers 5: The Kang Dynasty. Z tego też powodu decydenci Marvel Studios zachwyceni jego tekstem zatrudnili go także jako scenarzystę kolejnych przygód Avengers. A ten w rozmowie z czasopismem SFX zdradził kilka informacji o projekcie.

Avengers 5 - piekło superbohaterów

Scenarzysta tłumaczy, że według niego 4. faza MCU, która zakończyła się wraz z filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, była dla niego narodzinami nowych postaci. Tłumaczy, że był to czas rozbudowy uniwersum i oddechu dla tych bohaterów. W Avengers 5 będzie zmiana, bo zapowiada dla tych superbohaterów prawdziwe piekło. Budując Avengers chce, aby do tego momentu sprawiało to wrażenie walki pokoleniowej przez obecność tych nowych postaci.

- Teraz nadszedł czas, by znów przyspieszyć tempo. Musimy wziąć te nowe postaci i rzucić je w sam ogień.

Scenarzysta dodaje, że Kang jest złoczyńcą z górnej półki i to w kontekście rozwijania postaci jest dla niego ważnym aspektem.

- Co robisz, gdy czujesz, że nie jesteś wystarczający w walce z kimś takim? Jak staniesz do walki z wyzwaniem tego pokolenia? On jest jak Thanos na ciągle rosnącym poziomie. Jest on prawie jak Thanos bez ograniczeń.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi Ant-Man 3 będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju MCU i zmieni wszystko przez pojawienie się w tym filmie Kanga Zdobywcy.

Ant-Man 3 - premiera 17 lutego 2023 roku. Avengers 5 pojawi się w 2025 roku. Za kamerą stanie Destin Daniel Cretton.

