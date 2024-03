Avengers 5 - kto złoczyńcą? Przeciek sugeruje nowy pomysł

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Niedawno informowaliśmy Was, że Disney potwierdził zmianę tytułu Avengers: The Kang Dynasty na Avengers 5. Wcześniej The Hollywood Reporter donosił, że po klapie Ant-Mana 3 podjęto decyzję o wycofaniu się z postaci Kanga Zdobywcy i potencjalnej całkowitej rezygnacji z tego złoczyńcy. Gdy w grudniu 2023 roku zwolniono odtwórcę tej roli, Jonathana Majorsa po ogłoszeniu, że jest winny napaści na dziewczynę, mało kto wierzył, że Kang powróci. Pomimo tego spekulowano o nowych aktorach. Teraz Daniel Richtman, czyli osoba zawsze dobrze poinformowana, poznał aktualny pomysł Marvela na złoczyńcę.

Avengers 5 - kto złoczyńcą?

Według źródeł Daniela Richtmana sam Kang Zdobywca ma nadal być złoczyńcą w filmach Avengers 5 oraz Avengers: Secret Wars, więc najwyraźniej Marvel Studios nie chce całkowicie rezygnować z tej postaci. Aktualny plan jednak jest taki, aby dodać do niego drugi potężny czarny charakter. Na ten moment nie wiadomo, o kogo może chodzić.

Jako że wcześniej pojawiały się przecieki, że Doktor Doom mógłby w tych filmach odegrać rolę, nie jest wykluczone, że może chodzić o niego. Obecnie jednak to już tylko spekulacje.

Marvel Studios jest w trakcie opracowywania planów na Avengers 5 i wstępnych prac nad filmem. Nikt ze studia nie ujawnił żadnych konkretów, a plotek w ogóle nie skomentowali. Jeśli szybko nie wymyślą historii na finał Sagi Multiwersum nie jest wykluczone, że obie części Avengers ponownie zostaną opóźnione.