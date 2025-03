TEN X-Men wróci w nowych Avengers? Miał już cameo w MCU

fot. Marvel

Kilku aktorów ze starych X-Menów pojawiło się w MCU. Najlepszym przykładem na to jest Wolverine Hugh Jackmana, który zagrał pierwszoplanową rolę w najnowszym Deadpoolu. Oprócz niego zobaczyliśmy także Patricka Stewarta jako profesora Charlesa Xaviera w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu i Kelseya Grammera jako Bestię w scenie po napisach Marvels. Nowa plotka dotyczy właśnie ostatniego z nich.

Bestia wróci w nowych Avengers?

Choć wcześniej pojawiły się doniesienia, że Marvel Studios szuka nowego odtwórcy Bestii, według znanego insidera Daniela Richtmana, Kelsey Grammer powróci do roli w jednym z nadchodzących filmów Avengers – Doomsday albo Secret Wars.

Warto dodać, że sam Kelsey Grammer potwierdził wcześniej, że odbył kilka „rozmów” na temat ponownego wcielenia się w Bestię. Oczywiście, nie mógł zdradzić żadnych szczegółów. Przyznał jednak, że jego cameo w Marvels wywołało duże emocje wśród fanów, stąd takie dyskusje.

Jeśli chodzi o najnowsze role Kelseya Grammera, aktor w 2024 roku zagrał w serialu Frasier i filmie Wanted Man. Ścigany. Za to w 2025 roku pojawił się w produkcji Wish You Were Here.

