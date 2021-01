Avengers: Czas Ultrona - Joss Whedon upierał się, by pokazać... genitalia Visiona

Marvel Studios

Avengers: Czas Ultrona wprowadził do świata Kinowego Uniwersum Marvela postać Visiona. Odtwórca roli bohatera serialu WandaVision, Paul Bettany w jednym z wywiadów wspomina produkcję oraz jeden z pomysłów reżysera, Jossa Whedona. Ten chciał bowiem, by syntezoid objawił się fanom MCU z genitaliami.

Przyrodzenie Visiona miałoby być widoczne w scenie "narodzin", kiedy postać grana przez Bettany'ego wyskakuje z kołyski i prezentuje się w całej okazałości Avengerom. Na wczesnym etapie powstawania filmu, Joss Whedon miał według aktora zabiegać o to, by w finalnej wersji zaprezentować bohatera z w pełni widocznym penisem.

Poniżej możecie zobaczyć nagranie z wypowiedzią Bettany'ego. Aktor wspomina, że on oraz m.in. Kevin Feige, nie byli przekonani do tego pomysłu. Whedon chciał jednak zobaczyć grafikę koncepcyjną z penisem Visiona. Powiesili wszystkie grafiki na ścianie, a potem weszli do środka razem z Jossem, który zaraz potem powiedział: Tak, w 100% się mylę. Nie potrzebujemy żadnego z nich. Zobaczcie:

https://twitter.com/LightsCameraPod/status/1354198867361853449