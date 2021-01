WandaVision - produkcja zanurzy się w przeszłości Wandy. Showrunnerka o serialu i inspiracjach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

WandaVision powoli się rozkręca - zakończenie trzeciego odcinka przeniosło nas do rzeczywistości poza sitcomową bańką. Przy okazji, Wanda urodziła bliźnięta - Tommy'ego i Billy'ego. W materiale źródłowym ci chłopcy stali się Young Avengers - Speedem i Wiccanem. Wskazówki i teorie, które dostarcza 3. odcinek, zebraliśmy tutaj. Tymczasem o serialowe wydarzenia została zapytana Jac Schaeffer, scenarzystka i twórczyni serialu. Rzecz jasna, nie mogła zdradzić zbyt wiele (ściślej pisząc - nic), ze śmiechem odmówiła też odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jeden członek ekipy, który wymyśla i rozpisuje wszystkie easter-eggi.

W MCU od zawsze jest tak: istnieje wersja, którą znacie z komiksów i wersja, która trafia na ekran. (...) Mam obsesję na punkcie seriali komediowych, Kevina Feigego i Matta Shakmana. Seriale są miejscem komfortu i bezpieczeństwa dla nas, jako społeczności i kultury. Filmy o superbohaterach istnieją w tych ogromnych środowiskach - tu chodzi bardziej o los całej galaktyki niż o życie czy śmierć. Tymczasem w sitcomach wszystko zawsze dobrze się kończy. Byliśmy zafascynowani pracą nad połączeniem tych dwóch rzeczy. (...) Nasz serial wciąż będzie przesuwał granice telewizji, będzie zaskakiwał i bawił się z oczekiwaniami.

Co ciekawe, Schaeffer zauważyła, że ten serial był okazją do zagłębienia się w relację Wandy i Visiona oraz... w ich pochodzenie. Zdaniem The Wrap, serwisu, który przeprowadzał wywiad z twórczynią, obejmuje to przeszłość Wandy i Quicksilvera.

Serial o Wandzie i Visionie pozwolił zgłębić to, kim tak naprawdę są. A to ma związek z ich pochodzeniem. Wszyscy jesteśmy produktem naszych doświadczeń, traum i relacji. W miarę postępów będziemy więc badać WSZYSTKIE szczegóły ich przeszłości.

Schaeffer dodała, że korzystają ze stosów segregatorów pełnych komiksów, z których czerpią inspiracje. Z oczywistych powodów nie podała tytułów najważniejszych, ale podejrzewa - słusznie zresztą - iż fani doskonale radzą sobie z wyłapywaniem tropów.