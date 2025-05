Tej słynnej postaci w Avengers: Doomsday zabraknie. Krytyka za brak Oscarów dla Endgame

YouTube/Midjourney

Po pierwszych ogłoszeniach obsadowych związanych z Avengers: Doomsday rzesza fanów zaczęła zastanawiać się nad tym, które jeszcze postacie z filmów Marvela możemy zobaczyć na ekranie. Spekulowano choćby o tym, że do MCU po długiej przerwie powróci Czarna Wdowa. Wcielająca się w jej rolę Scarlett Johansson ucina jednak wszelkie plotki w tej materii i stwierdza wprost: Natashy Romanoff w przyszłorocznej produkcji nie będzie.

W rozmowie z Vanity Fair popularna aktorka, pytana o swój ewentualny udział w Avengers: Doomsday, wyznaje:

Bardzo trudno byłoby mi zrozumieć, w jakim zakresie ten powrót miałby sens dla mnie - dla postaci, którą gram. Tęsknię za moimi kumplami i naprawdę chciałabym być z nimi już zawsze, ale to, co działa w tej postaci, to to, że jej historia jest kompletna. Nie chcę tego zmieniać. I myślę, że fani myślą o tym podobnie – to dla nich ważne.

Przypomnijmy, że Johansson po raz ostatni pojawiła się w MCU w filmie Czarna Wdowa z 2021 roku. Po premierze produkcji doszło do jej konfliktu z Disneyem - aktorka wniosła nawet pozew o odszkodowanie za utracone tantiemy z kas biletowych. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia.

Avengers: Endgame powinno dostać oscarową nominację?

Co ciekawe, w tym samym wywiadzie Johansson postanowiła wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że Avengers: Endgame z 2019 roku nie podbiło serc członków przyznającej Oscary Amerykańskiej Akademii Filmowej:

Jak to możliwe, że ten film nie został nominowany do Oscara? To była produkcja z gatunku "niemożliwych", która nie miała prawa się udać, ale przecież ostatecznie naprawdę działa jako sama historia – a także jest jednym z największych filmowych przebojów wszech czasów.

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.