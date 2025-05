fot. Marvel Studios

Niedawno w kinach premierę miał film Thunderbolts*, później przemianowany oficjalnie na New Avengers. Warto jednak cofnąć się do poprzedniej produkcji Kinowego Uniwersum Marvela z tego roku, czyli 4. części Kapitana Ameryki, tym razem z Samem Wilsonem w roli głównej, a nie Stevem Rogersem. Film nie otrzymał najlepszych recenzji i nie przypadł do gustu fanom, ale może ponowne obejrzenie nada mu lepszego wydźwięku.

Dotychczas Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat był dostępny w serwisach VOD, gdzie można było wykupić dostęp do wersji cyfrowej za dodatkową opłatą. Teraz można go już obejrzeć w serwisie Disney+ bez żadnych dodatkowych opłat.

Poniżej opisu fabuły warto zapoznać się z rankingami filmów MCU i sprawdzić, na której pozycji znajduje się film z Anthonym Mackiem w roli głównej.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – fabuła

W nowym filmie Marvel Studios Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie. Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu Falcon i Zimowy żołnierz, wyemitowanym na Disney+ w 2021 roku. Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.

W filmie występują Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, oraz Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson i Harrison Ford. Reżyserem jest Julius Onah, a producentami Kevin Feige i Nate Moore. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Louis D’Esposito i Charles Newirth.

