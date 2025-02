Aktor nadal pamięta o skasowanym filmie. Atakuje Warner Bros. Pictures: "To, co zrobili, to jeb*** gó***"

Coyote vs. Acme za parę lat może być jedynie wspomnieniem. Film powstał, miał swoją premierę na kilku pokazach, podczas których został pozytywnie oceniony przez krytyków, ale mimo tego nigdy nie ujrzał i prawdopodobnie nie ujrzy światła dziennego, ponieważ Warner Bros. Pictures zdecydowało się na skasowanie go w listopadzie 2023 roku. Mówiło się, że powodem mogła być chęć odpisania tej produkcji od podatku, co przyniosło 30 mln dolarów.

Fani animacji i bajek Looney Tunes nie wybaczyli takiego kroku, a głosy niezadowolenia można usłyszeć do dziś w przestrzeni internetowej. Żal nie opuścił też Willa Forte'a, który w filmie wcielał się w jednego z bohaterów. Był on do tej pory najgłośniejszym zwolennikiem premiery kinowej i przeciwnikiem tego, co stało się z tą Coyote vs. Acme, które miało być hybrydą pomiędzy animacją, a występami aktorskimi.

W rozmowie z MovieWeb powiedział:

Co sobie myślałem? Uważałem, że to, co zrobili, to jeb*** gó***. To wspaniały film. Zasługiwał na znacznie więcej niż to, co dostał. Nie wiem. Nie potrafię ci powiedzieć, jaka decyzja stała za tym, żeby nie miał premiery, ale to sprawia, że krew się we mnie gotuje. I dziękuję za zapytanie mnie o ten film. Lubię o nim mówić, żeby ci ludzie, którzy to nam zrobili, nie zapomnieli o tym, co zrobili. Jednocześnie jestem im wdzięczny, że pozwolili nam ten film zrobić. Z drugiej strony - gdyby nie pozwolili, to nikt by się w tej produkcji tak nie zakochał. Rozumiałbym [skasowanie filmu] gdyby był słaby, ale był naprawdę dobry.

Nigdy nie wiesz, co wydarzy się w życiu. Może kiedyś w jakimś momencie będzie nam dane go zobaczyć. Mam nadzieję, że tak będzie i ludzie go zobaczą, bo jestem z niego bardzo dumny.