Powstanie epicki film o afrykańskim wojowniku, który został samurajem. Są szczegóły

Toei Co. Ltd.

Japońskie studio Toei Co podpisało umowę z południowoafrykańską firmą Pambili Media na koprodukcję epickiego filmu historycznego o roboczym tytule Yasuke – Way Of The Butterfly. Ma opowiadać o prawdziwym afrykańskim wojowniku, który został samurajem.

Yasuke – Way Of The Butterfly: szczegóły

Akcja Yasuke – Way Of The Butterfly będzie rozgrywać się na bogatym tle afrykańskiego imperium Mwenemutapa i jego powiązań handlowych z Indiami, Chinami i Azją Wschodnią. Fabuła opowiada o podróży Yasuke z kontynentu afrykańskiego do feudalnej Japonii w XVI wieku, gdzie został samurajem po tym, jak lokalny władca uznał jego umiejętności i godność wojownika. Producenci opisują to jako „ogromne międzynarodowe wydarzenie filmowe zakorzenione w nieopowiedzianej historii i powiązaniach międzykontynentalnych”.

Pambili Media zostało założone przez południowoafrykańskiego filmowca Mandla Dube. To właśnie on napisze i wyreżyseruje film. Artysta ma na koncie między innymi thriller Obława w Silverton z 2022 roku i akcyjniak Serce łowcy z 2024 roku.

Wartom dodać, że film jest częścią ambitnej strategii japońskiego studio Toei Co, które planuje poszerzyć horyzonty i zająć się tworzeniem międzynarodowych koprodukcji i treści dla globalnej widowni. Firma działa od ponad siedemdziesięciu lat. W portfolio ma między innymi takie tytuły jak Super Sentai czy Power Rangers. Ma również większość udziałów w Toei Animation, które dało nam takie hity jak Czarodziejka z Księżyca czy One Piece.