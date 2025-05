Avengers: Doomsday zmienia logo. Jest nowa postać - nadciąga też gigantyczny statek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dzień bez nowych wiadomości na temat Avengers: Doomsday jest dniem straconym. Od wczoraj do sieci trafiło kilka kolejnych doniesień i spekulacji związanych z przyszłorocznym filmem MCU. Ceniony scooper Daniel Richtman wyjawia, że część ekipy pracującej na planie w Wielkiej Brytanii przygotowuje obecnie gigantyczny statek kosmiczny należący do Kapitan Marvel - sceny z jego udziałem mają powstawać w przyszłym miesiącu w ulokowanym na terenie Londynu Wielkim Parku Windsorskim.

Operator Newton Thomas Sigel udostępnił natomiast zdjęcie z planu w Bahrajnie. Widzimy na nim Winstona Duke'a trzymającego w dłoniach laskę M'Baku; aktor w swojej scenie rozmawia z innymi członkami obsady, którymi są najprawdopodobniej Letitia Wright (Shuri aka Czarna Pantera) i Simu Liu (Shang-Chi). Portale popkulturowe spekulują, że rzeczona sekwencja będzie rozgrywać się w Pustce (The Void), do której bohaterowie mogliby udać się, aby zrekrutować warianty z całego multiwersum do walki z Doktorem Doomem.

Avengers: Doomsday - potencjalne nowe logo

Są też inne rewelacje:

film w najbliższym czasie najprawdopodobniej zmieni swoje logo (możecie je zobaczyć w galerii wyżej);

nie jest wykluczone, że do obsady dołączyła Sophia Di Martino, ekranowa Sylvie z Lokiego; aktorka wraz ze swoją dublerką zostały zauważone blisko miejsca, w którym w Londynie powstają zdjęcia;

wbrew wczorajszym doniesieniom Olga Kurylenko, portretująca żeńską wersję Taskmastera, może nie wystąpić w Doomsday - jej instagramowy post o pobycie w Bahrajnie został edytowany przez internautę korzystającego z AI.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.