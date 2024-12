Kolejna postać z Avengers wraca do MCU? Być może czeka nas oryginalny skład

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Od momentu oficjalnej zapowiedzi projektów Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars krążyły pogłoski o powrocie oryginalnego składu Avengersów. Jest to mocno powiązane z castingiem Roberta Downey Jr., ogłoszonego w roli Doktor Dooma. Oprócz niego został potwierdzony kolejny po Deadpool & Wolverine powrót Chrisa Evansa do MCU, który miałby wystąpić jako wariant Steve’a Rogersa.

Scooper Daniel Richtman donosi, że Johansson jest pewna powrotu do swojej roli w nadchodzących filmach z serii Avengers. Jeśli wróci ona w roli Czarnej Wdowy, nada to wiarygodności plotce, że źli Avengersi z innego uniwersum dołączą do antagonisty przyszłych filmów, aby stanąć naprzeciw nowego składu bohaterów.

Plotki na temat Avengers: Doomsday