Bitwa o Jackson w 2. sezonie The Last of Us mogła być dłuższa. Co jeszcze zmieniono?

Montażysta 2. sezonu The Last of Us porozmawiał z Variety na temat serialu HBO i zdradził, jakie zmiany wprowadzono do produkcji. Nie tylko bitwa o Jackson mogła być dłuższa, ale również i śmierć Joela. Dlaczego się zdecydowano na takie rozwiązania?
Wiktor Stochmal
The Last of Us: sezon 2, odcinek 2 fot. HBO
2. sezon The Last of Us od HBO nie spotkał się z równie entuzjastycznymi reakcjami fanów, co pierwsza odsłona adaptacji serii gier. W większości pozostał wierny oryginałowi, ale wprowadził kilka zmian i nowości. Jedną z nich była bitwa o Jackson zrealizowana z dużym rozmachem w 2. odcinku. Sekwencja ataku zarażonych na miasteczko była długa i przeplatała się z wydarzeniami, w których uczestniczył Joel, Ellie i Abby. Okazuje się, że całość mogła potrwać jeszcze dłużej.

Oto slasher zainspirowany Czarnoksiężnikiem z krainy Oz. W opisy bohaterów trudno uwierzyć

Timothy Good to nagrodzony Emmy montażysta, który zajmował się 2. sezonem The Last of Us. W rozmowie z Variety zdradził, że bitwa o Jackson miała oryginalnie trwać siedemnaście minut, a nie jedenaście. Od początku zamiarem było przeplatać jej wydarzenia z osobistymi perypetiami głównych bohaterów. Decyzja o skróceniu bitwy była podyktowana chęcią skupienia się na najważniejszych postaciach w obu wątkach - po jednej stronie Joel, Ellie i Abby, a po drugiej Tommy i Maria, którzy zajmowali się chronieniem miasteczka.

Wycięto takie sceny, jak samobójcze poświęcenie jednego z mieszkańców, który bombą samoróbką pozbył się sporej liczby zarażonych już na samym początku starcia. To jednak zaniżało zdaniem Gooda stawkę. Było też więcej scen z miotaczami ognia, ale montażysta wolał się skupić na tym, co najważniejsze, a nie tylko serwować widzom bezmyślną rozwałkę.

Skróciliśmy to do 11 minut, bo tyle wystarczyło. Gdyby bitwa potrwała dłużej, to byłoby tego za dużo. Nie czuliśmy potrzeby opowiedzenia dłuższej wersji tamtej historii od tej, którą zobaczyliście.

Spodziewał się też, że Abby nie dołączy do grona faworytów publiczności po zamordowaniu Joela, czyli postaci uwielbianego przez wielu Pedro Pascala. Z tego powodu nie starał się na siłę jej wybielać ani zmuszać widza do polubienia jej. Ważne też było przedstawienie sceny śmierci Joela z perspektywy Ellie, aby widz mógł poczuć jej szalejący gniew. Dodał na koniec, że cała sekwencja z Joelem mogła być dłuższa.

Najlepsze momenty 2. sezonu The Last of Us

10. Śmierć Nory

Śmierć Nory wypadła w serialu tak dobrze tylko i wyłącznie przez to, że została niemal żywcem przeniesiona z gry. Dodatkowy plusik za wprowadzenie zarodników w powietrzu, które zna każdy gracz.

10. Śmierć Nory
fot. HBO
Źródło: variety.com

