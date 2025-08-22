placeholder
Reklama
placeholder

Animacja Netflixa może podbić kina, choć każdy obejrzał ją już w streamingu. Padła kwota

Jeśli źródła Deadline mają rację, K-popowe łowczynie demonów​ bez problemu pokonają nowy film Zacha Creggera​ w box office. Zobaczcie sami, ile może zarobić animacja.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
Reklama

Netflix to największa platforma streamingowa na świecie. Priorytetem jest więc dla niej tworzenie treści przeznaczonych dla subskrybentów, a nie filmów kinowych. Nie zawsze podoba się to reżyserom, z którymi współpracują, ale taki model biznesowy jest zrozumiały. Dlatego to tym bardziej zaskakujące, że ich nowa animacja niespodziewanie okazała się hitem dużego ekranu. 

K-popowe łowczynie demonów najpierw zadebiutowały w Netflixie. Potem włodarze platformy postanowili zorganizować animacji – która odniosła ogromny sukces i stała się 2. najpopularniejszym filmem wszech czasów w serwisie, a w dodatku od dwóch tygodni ma niespotykany zerowy spadek oglądalności – również premierę kinową.

Tyle mogą zarobić K-popowe łowczynie demonów w kinach

Seanse odbyły się w około 1700 lokalizacjach, z czego w niektórych z nich tylko w sobotę i niedzielę. Mimo tak ograniczonej dystrybucji, K-popowe łowczynie demonów według źródeł Deadline zarobią ponad 15 milionów dolarów. Niektóre nawet podają, że jeszcze więcej. Dodatkowo seanse wyprzedały się w 1100 lokalizacjach.

To świetny wynik. Szczególnie dla produkcji, którą większość osób miała szansę obejrzeć już w streamingu. Jeśli źródła Deadline nie kłamią – trudno w tym przypadku idealnie przewidzieć wynik, ponieważ dystrybucja jest bardzo ograniczona i w wielu miejscach film będzie dostępny tylko w sobotę i niedzielę – K-popowe łowczynie demonów mogą przebić chociażby film Zniknięcia od Zacha Creggera, który ma zarobić około 13,5 miliona dolarów.

Netflix - najlepsze seriale oryginalne w historii według EW

25. The Upshaws (2021 - nadal)

arrow-left
25. The Upshaws (2021 - nadal)
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy

7,9

2025
Zniknięcia
Zobacz w kinie Zniknięcia Horror

Najnowsze

1 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Szkoła i statek kosmiczny w jednym? Star Trek: Starfleet Academy spełni marzenie każdego dzieciaka

2 Jezioro trumien
-

Jezioro trumien: premiera książki pełnej tajemnic i intryg

3 World of Warcraft: Midnight
-

Nowe informacje o World of Warcraft: Midnight! Domy dla graczy, kolejna rasa sprzymierzona i więcej atrakcji

4 The Last of Us: sezon 2, odcinek 2
-

Bitwa o Jackson w 2. sezonie The Last of Us mogła być dłuższa. Co jeszcze zmieniono?

5 Krzyk 6
-

Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia

6 Doktor Who
-

Co dalej z Doktorem Who? Seria może powrócić do korzeni w przypadku rozstania z Disneyem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

9

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV