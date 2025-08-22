placeholder
Jezioro trumien: premiera książki pełnej tajemnic i intryg

Jezioro trumien to nowy, pełen tajemnic thriller Urszuli Kusz-Neumann. Poznajcie szczegóły dzisiejszej premiery.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  initium 
jezioro trumien thriller
Jezioro trumien Initium
Jezioro trumien Urszuli Kusz-Neumann to dzisiejsza premiera wydawnictwa Initium przeznaczona dla miłośników tajemnic i mocnych wrażeń.

Gdy bohater Jeziora trumien powraca do domu, odkrywa, że zniknęli wszyscy, których kocha. Zamiast tego znajduje tylko list, a w nim: reguły gry. W ten sposób, razem z innymi postaciami, zostaje wciągnięty w mroczną rozgrywkę, która przywołuje echa wydarzeń sprzed 20 lat - tajemnic, które miały nigdy nie wypłynąć na powierzchnię. 

Powieść Urszuli Kusz-Neumann została wydana w miękkiej okładce i liczy 490 stron. 

Jezioro trumien - opis i okładka

Jezioro trumienŹródło: Initium

Michał Gryska po parodniowej nieobecności wraca do domu. Nie zastaje w nim jednak swojej żony ani dwójki dzieci. Zamiast nich czeka na niego wiadomość – instrukcja gry, w której stawką jest życie najbliższych.

Aby ich ocalić, Michał musi wziąć udział w rozgrywce. Towarzyszy mu Milena, jego kochanka. Trop prowadzi do Ińska – rodzinnego miasta Michała, gdzie dwadzieścia lat wcześniej na jeziorze doszło do tragicznego wypadku. Prawdę o tamtej nocy znają tylko on i jego dawni przyjaciele.

Zaczyna się wyścig z czasem, a na jaw powoli zaczynają wychodzić wszystkie ukryte przez lata tajemnice. Miasto zamienia się w planszę do gry, z której tylko nielicznym uda się wyjść zwycięsko. Jakie sekrety skrywa przeszłość Michała? Jaką cenę trzeba zapłacić za odkrycie prawdy?

Urszula Kusz-Neumann powraca po świetnie przyjętym debiucie Czarny świt. Tym razem wciąga czytelnika do świata pełnego tajemnic i intryg, gdzie przeszłość nieustannie splata się z teraźniejszością, a każdy krok bohaterów odkrywa kolejne warstwy mrocznych sekretów.

Źródło: Initium

Tymoteusz Wronka
