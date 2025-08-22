Lalka - pierwsze oficjalne zdjęcie Wokulskiego i Łęckiej. Oceńcie sami

Fot. GigantFilms

Pojawiło się nowe zdjęcie z adaptacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przedstawia głównych bohaterów, czyli Izabelę Łęcką i Stanisława Wokulskiego. Kobieta jest ubrana w elegancki biały kostium i spogląda w bok, a towarzyszący jej mężczyzna patrzy prosto na nią z lekko uchylonymi ustami.

Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Aktorkę wielu z Was może kojarzyć z roli Jagny w Chłopach. To również była adaptacja znanej lektury. Na koncie ma również takie produkcje jak Żmijowisko, Przesmyk i Wujek Foliarz. Z kolei w Stanisława Wokulskiego wciela się znany polski aktor Marcin Dorociński. W swoim bogatym portfolio ma między innymi takie tytuły jak PitBull, Róża, Gambit królowej i Niebezpieczni dżentelmeni – co ciekawe, ten ostatni również wyreżyserował Maciej Kawalski.

Lalka - pierwsze oficjalne zdjęcie Wokulskiego i Łęckiej

Poniżej znajdziecie zdjęcie z nowej Lalki. Możecie ocenić, jak Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński prezentują się w swoich rolach.

Źródło: GigantFilms

Lalka - pełna obsada

Pełna obsada Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego wygląda następująco: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Agata Kulesza jako pani Meliton, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Karolina Gruszka jako Florentyna i Cezary Żak jako Baron Dalski.

Katarzyna Lewińska odpowiada za kostiumy. Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński i Anna Mocny odpowiadają za scenografie. Większość zdjęć ma być kręconych w Warszawie. Poza tym ekipa filmowa ma odwiedzić Wrocław, Łódź i Paryż. Data premiery Lalki nie została jeszcze ujawniona.