Nowe informacje o World of Warcraft: Midnight! Domy dla graczy, kolejna rasa sprzymierzona i więcej atrakcji

Na targach Gamescom 2025 nie zabrakło wielu nowych informacji na temat World of Warcraft: Midnight, czyli kolejnego rozszerzenia popularnego MMORPG. Zadebiutuje ono w przyszłym roku i wprowadzi m.in. nowe lokacje i kolejną rasę sprzymierzoną.
Paweł Krzystyniak
World of Warcraft: Midnight fot. Blizzard
W World of Warcraft: Midnight gracze otrzymają dostęp do czterech lokacji: Eversong Woods, Zul'Aman, Harandar oraz Voidstorm. Głównym miastem nowego dodatku będzie dobrze znane fanom uniwersum Silvermoon City, które tym razem zostanie otwarte nie tylko dla Hordy, lecz także (przynajmniej częściowo) dla Przymierza. W nowych regionach nie zabraknie atrakcji w postaci zadań, przeciwników, lochów oraz znanych z The War Within wyzwań typu Delves.

Poniżej możecie obejrzeć efektowny film wprowadzający do rozszerzenia. 

Haranir i trzecia specjalizacja Łowcy Demonów

Nowa grywalna rasa sprzymierzona w Midnight to Haranir. Mogliśmy poznać ich już w The War Within, a dokładniej podczas kampanii w Azj-Kahet. Najprawdopodobniej będą oni neutralni i dostępni zarówno dla graczy Hordy, jak i Przymierza, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Przedstawiciele tej rasy będą mogli wybierać spośród następujących klas: druid, łowca, mag, kapłan, mnich, łotrzyk, szaman, czarnoksiężnik oraz wojownik. Szczegóły dotyczące ich umiejętności rasowych nie zostały jeszcze ujawnione.

Potwierdzono wcześniejsze plotki – Demon Hunter rzeczywiście otrzyma nową specjalizację, Devourer. Skupi się ona na zadawaniu obrażeń z średniego dystansu, a jej arsenał obejmie zarówno umiejętności do walki w zwarciu, jak i na odległość. Co więcej, zapowiedziano, że w World of Warcraft: Midnight Łowcy Demonów staną się dostępni również dla Elfów Pustki (Void Elves). Do tej pory w tę klasę mogły wcielać się jedynie Nocne Elfy (Night Elves) i Krwawe Elfy (Blood Elves). 

W nadchodzącym rozszerzeniu pojawią się także zmiany mające na celu ułatwienie życia graczom. Transmogryfikacja będzie nakładana na sloty ekwipunku, a nie na konkretne przedmioty, co pozwoli zaoszczędzić złoto przy zdobywaniu nowych broni i pancerzy. Zmodyfikowany zostanie również początek przygody dla nowych i powracających graczy – ma być on prostszy i płynniej wprowadzać zarówno w rozgrywkę, jak i w fabułę.

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight - kiedy premiera dodatku?

Midnight zadebiutuje w 2026 roku na PC, ale dokładny termin nie został jeszcze podany. W sprzedaży dostępne będą trzy edycje: standardowa, Heroic oraz Epic. Droższe wydania zapewnią dodatkową zawartość cyfrową, taką jak wierzchowce, kosmetyczne elementy wyposażenia i więcej waluty Trader's Tender. Szczegóły na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie.

Co ciekawe, na jedną z głównych atrakcji, czyli domy dla graczy, które będzie można urządzać i dekorować według własnego uznania, nie trzeba będzie czekać do premiery rozszerzenia. Osoby składające zamówienie przedpremierowe otrzymają dostęp do tej funkcji wcześniej, „w okolicach” aktualizacji 11.2.7. 

Źródło: informacja prasowa, youtube.com, wowhead.com

