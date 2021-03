Avengers jak sztuki Szekspira? Nadchodzi nowa wersja historii znanej z filmów

fot. materiały prasowe

Marvel Studios i Quirk Books ogłosili datę premiery owocu swojej współpracy, którym jest wydanie szekspirowskich wersji (niektórzy nazywają je parodiami) historii z wszystkich czterech filmów o Avengers w formie ilustrowanej sztuki. Całość ma jak najwierniej odtworzyć znane fabuły w formie nawiązującej do dzieł Williama Szekspira - możemy zatem spodziewać się dramatycznych monologów i rymów. Sztuka napisana jest przez Iana Doeschera, a ilustrowana przez Danny'ego Schlitza. Dla Doeschera to nie pierwszyzna - przerobił on już na szekspirowską modłę Gwiezdne wojny, Wredne dziewczyny czy Powrót do przyszłości. Podobnie wydawnictwo Quirk Books bawiło się już w parodie, dostarczając światu rozmaite wariacje na temat klasycznej literatury, jak choćby dystopijną wersję powieści Jane Austen - Duma i uprzedzenie, i zombie (która zresztą kilka lat później doczekała się filmowej adaptacji).

Tak prezentuje się okładka:

Quirk Books

Premiera William Shakespeare's Avengers: The Complete Works odbędzie się 28 września 2021 roku. Tę dziwaczną wariację można już rezerwować w przedsprzedaży w witrynie Quirk Books.