MCU - wyciek szkiców koncepcyjnych z 4. fazy. Oto nowe postacie uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel Studios szykuje wiele filmów i seriali będących częścią aktualnej 4. fazy MCU. Poza WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz wiele produkcji czeka na swoje premiery.

Do tej pory najczęstszym źródłem wycieków informacji o blockbusterach są firmy tworzące zabawki, bo one prezentują swoją produkty, które w czasie pandemii koronawirusa i opóźnień filmów, są po prostu spoilerowe. A pamiętajmy, że wiele z nich dostaje z wyprzedzeniem szkice koncepcyjne i inne materiały, aby wcześniej zacząć prace nad produktami. Prawdopodobnie nowy wyciek pochodzi z tego źródła.

Szkice koncepcyjne dotyczą trzech produkcji Marvela: filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness oraz dwóch seriali Ms. Marvel i Hawkeye. Grafiki z kinowej superprodukcji pokazują przede wszystkim nowe kostiumy Strange'a, Wonga oraz Barona Mordo, a obok tego jest nowa postać, która według wszystkich przypomina komiksową bohaterką zwaną Clea. W komiksach ma ona bogatą historię ze Strangem, z którym byli parą. Nie wiemy jednak nic o jej genezie w MCU.

Szkice z Ms. Marvel pokazują superbohaterkę w różnych kostiumach. Ten z irokezem inspirowany Kapitan Marvel, której Kamala Khana jest fanką, widzieliśmy już na zdjęciach z planu. Po lewej wydaje się, że to jest już jej kostium superboahterki zaczerpnięty komiksu. Są także grafiki z serialu Hawkeye - tutaj widzimy kostium Kate Bishop, Clinta Bartona oraz prawdopodobnie Yeleny. Grafika wskazuje, że ta ostatnia stanie się żeńską wersją Ronina. Zobaczcie: