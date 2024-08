Obsidian

Niedawno w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje wskazujące na to, że Avowed nie zadebiutuje w tym roku. Przypomnijmy, że powodem miał być napięty kalendarz wydawniczy pod koniec roku i sporo głośnych premier w ramach Xbox Game Pass. Okazuje się, że na potwierdzenie tego nie musieliśmy długo czekać i Microsoft rzeczywiście przesunął premierę nowego RPG od studia Obsidian Entertainment, jednocześnie podając konkretny termin.

Po zmianach Avowed ma trafić na PC oraz konsole Xbox Series X|S 18 lutego 2025 roku. Wcześniejsze plany zakładały premierę jesienią 2024 roku i choć żadna data oficjalnie nie padła, to w czerwcu do sieci wyciekło, że miało stać się to 12 listopada.

Wpisowi informującemu o opóźnieniu towarzyszy grafika, która ma potwierdzać, że jesienią posiadacze sprzętów Microsoftu nie będą narzekać na nudę. Wymieniono na niej między innymi takie tytuły, jak Call of Duty: Black Ops 6 czy Indiana Jones i Wielki Krąg.

