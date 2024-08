Dłuższy gameplay z Gothic Remake trafił do sieci. Niestety nadal bez daty premiery

fot. THQ Nordic

Podczas tegorocznej odsłony THQ Nordic's Digital Showcase zobaczyliśmy kilka gier, które w mniej lub bardziej odległej przyszłości mają pojawić się na rynku. Jedną z nich był Gothic Remake, czyli gruntownie odświeżona wersja kultowego RPG z 2001 roku. Tym razem pokazano dłuższy, kilkuminutowy zwiastun z fragmentami rozgrywki, dzięki czemu możemy przyjrzeć się, jak ten klasyk prezentuje się w nowym wydaniu i na silniku Unreal Engine 5. Widzimy tutaj między innymi niektóre lokacje, postacie oraz walkę.

Gothic 1 Remake - zwiastun z rozgrywką

Niestety tej okazji nie wykorzystano do tego, by ujawnić datę premiery i termin wydania Gothic Remake nadal owiany jest tajemnicą. Pewnym jest jedynie to, że produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a osoby wybierające się do Kolonii na targi Gamescom 2024 będą mogli ją przetestować.