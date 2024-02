Awatar: Ostatni władca wiatru - Polka w obsadzie. Kogo gra nasza rodaczka?

foto. Netflix

Awatar Ostatni władca wiatru to świeża adaptacja animacji Nickelodeona, która jest już dostępna na Netflix. W najnowszej wersji przygód Aanga i jego przyjaciół mogliśmy zobaczyć wiele nowych twarzy, spośród których nie zabrakło polskiego akcentu. Okazuje się, że do obsady serialu należy Polka. Kim jest i w kogo się wcieliła?

Awatar: Ostatni władca wiatru - Polka w obsadzie serialu

W nowej produkcji występuje Maria Zhang - urodzona w Polsce 24-letnia aktorka, która ma polsko-chińskie korzenie. W serialu możemy ją zobaczyć jako Suki, przywódczynię wojowniczek Kyoshi.

Fot. Netflix

Rodzice Zhang są artystami, pochodzącymi z Polski i z Chin. Choć Maria urodziła się w naszym kraju, rok później przeprowadziła się do Pekinu i tam też dorastała.

Rola w Awatarze jest do tej pory największą w karierze Zhang. Poza serialem, aktorka wystąpiła również w filmach krótkometrażowych (All I Ever Wanted, Dear Mom, Continuum). Pojawiła się także w internetowej serii zatytułowanej WorkInProgress.

Awatar: Ostatni władca wiatru - fabuła

Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi. Ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang (Gordon Cormier), młody — i zarazem ostatni — Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi Sokką (Ian Ousley) i Katarą (Kiawentiio), rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai (Daniel Dae Kim). Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko (Dallas Liu) postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze.