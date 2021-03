Aya Neo – kieszonkowa konsola z Ryzenem 5 trafiła na Indiegogo

Źródło: Indiegogo / Aya Neo

Switch przez wiele miesięcy nie miał żadnej bezpośredniej konkurencji, ale w 2021 roku aż dwa nietuzinkowe sprzęty spróbują odebrać mu tytuł najlepszej konsoli mobilnej. Choć nie są to urządzenia od topowych producentów, oferują coś, o czym wielu graczy od dawna marzyło – możliwość odpalenia pecetowych tytułów na przenośnym komputerze w stylu Switcha. Najpierw swój gadżet zaprezentowała firma GPD, a teraz do walki o klienta dołącza Aya Neo. Co prawda ten drugi gadżet trafił do Chin już w listopadzie 2020 roku, ale dopiero teraz doczekał się globalnej premiery.

Startup Aya wystawił Neo na zbiórce na Indiegogo, a ta błyskawicznie okazała się sukcesem. W ciągu trzech dni akcję wsparło 1600 użytkowników portalu, próg finansowania przekroczył 2600%.

Aya Neo skusiła klientów przede wszystkim świetną specyfikacją jak na sprzęt o tak niewielkich gabarytach. Sercem pecetowej konsoli jest sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 4500U współpracujący z 16 GB pamięci RAM. Do dyspozycji otrzymamy także co najmniej 512 GB pamięci SSD, a za wyświetlanie obrazu odpowiada 7-calowy panel IPS z powłoką dotykową. Taka konfiguracja ma umożliwić odpalenie większości głośnych tytułów klasy AAA ostatnich lat co najmniej przy 30 klatkach w rozdzielczości 800p. Na liście obsługiwanych produkcji znalazły się takie gry jak Cyberpunk 2077, FIFA 21 czy Red Dead Redemption 2.

Za zasilanie tej małej bestii odpowiadają 3 ogniwa o pojemności 4100 mAh każde. Według producenta sprzętu po aktywacji profilu niskiego zużycia energii konsola przepracuje bez ładowania nawet do 6 godzin, a po przełączeniu na tryb wysokiej wydajności baterie wystarczą na ok. 140 minut nieprzerwanej zabawy.

Najtańsze zestawy przedsprzedażowe z 512 GB SSD rozeszły się błyskawicznie, obecnie na zbiórce dostępne są wyłącznie dwa progi finansowania. Za 6750 dolarów hongkońskich (ok. 3350 zł) można kupić Aya Neo z 1 TB pamięci, a za 7446 dolarów hongkońskich (ok. 3695 zł) tę samą konsolę w zestawie z uchwytem, stacją dokującą, nakładkami na gałki analogowe, szkłem ochronnym na wyświetlacz oraz futerałem.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami konsole trafią do klientów w maju tego roku. Teoretycznie zbiórka powinna potrwać jeszcze 27 dni, ale producent ustalił odgórne limity dostępnego sprzętu. Jeśli utrzyma się bieżące tempo wpłat, akcja może zakończyć się na długo przed planowanym terminem.