Daredevil: Born Again będzie “szalony”. Nie mrugajcie podczas wspólnych scen Diabła i Kingpina!

Niedawno opublikowany zwiastun Daredevil: Odrodzenie zapowiada powrót do tego, co fanom podobało się w oryginalnej serii Netflixa najbardziej. Jest mrocznie, brutalnie i krwawo, a Matt Murdock i Wilson Fisk znów stają naprzeciw siebie z wieloma powracającymi postaciami - tymi dobrymi i niekoniecznie.

W zwiastunie widzimy scenę rozmowy pomiędzy jednym i drugim. Charlie Cox uspokaja jednak fanów - stawka przez to nie stanie się niższa, a napięcie między przeciwnikami nie zmaleje.

Uważam, że trzeba być ostrożnym w tym, kiedy i jak te osoby spotykają się w jednym pomieszczeniu. Musi temu towarzyszyć poczucie, że zaraz wszystko eksploduje. Jeśli spotykamy się zbyt często bez konsekwencji, to ta iluzja nie jest w stanie przetrwać [...] Znaleźli naprawdę fajny sposób na to, żeby tak się nie stało.

Serial przeszedł duże zmiany. Początkowo według doniesień nie miał się w nim pojawić ani Foggy Nelson ani Karen Page. Obie te postaci są jednak widoczne w zwiastunie. Dla gwiazdy serialu są one tożsame z nim samym.

Karen i Foggy to serce Daredevila. Bez nich nic z tego, co robi Matt nie ma emocjonalnego impaktu. Ich wrażliwość i człowieczeństwo pozwala na to, żebym ja jako Matt mógł się zagłębić w mroku.

Wilson Fisk, czyli komiksowy Kingpin, postara się o urząd burmistrza Nowego Jorku, co również zapowiedział zwiastun, a także poprzednie serialowe produkcje MCU. Podobny wątek pojawił się w niedawno wydanych komiksach, ale Vincent D'Onofrio uspokaja - będzie wiele niespodzianek.

Wszystko, co jest w naszym serialu w dziewięciu na dziesięć przypadków prowadzi do czegoś jeszcze większego i bardziej szalonego. Fisk chce mieć więcej kontroli.

Charlie Cox potwierdził też podczas niedawnego Fan Expo, że zdjęcia do 2. sezonu Daredevil: Born Again rozpoczną się jeszcze przed premierą pierwszego!

