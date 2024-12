Popularny złoczyńca powróci w nowych Avengers? Jeśli tak, to w innej roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno informowaliśmy o możliwości debiutu Any de Armas w MCU w ramach Avengers: Doomsday. Teraz portal The Cosmic Circus, którego informacje często się sprawdzały w przeszłości, zapowiada pojawienie się innej postaci w jednym z dwóch nadchodzących filmów o Avengers. Nie doprecyzowano, w którym dokładnie to nastąpi. W obu z nich można się za to spodziewać wielu postaci - nowych i starych.

Jedna z postaci, która może powrócić, to Killmonger oraz wcielający się w niego Michael B. Jordan. Złoczyńca ten zachwycił publiczność przy okazji Czarnej Pantery i powrócił na moment w kontynuacji. Przypomnijmy, że ta postać nie żyje w głównej linii czasowej Kinowego Uniwersum Marvela. Możliwe zatem, że będziemy mieć do czynienia z jego wariantem. Co ciekawe - według The Cosmic Circus miałby on w trakcie swojego udziału przywdziać kostium Czarnej Pantery, której rolę do tej pory pełniła Shuri.

