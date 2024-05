Ayo Edebiri w After the Hunt. Gwiazdorska obsada nowego filmu Luci Guadagnino

fot. Disney+

Reklama

Najnowszy film Luci Guadagnino, czyli Challengers może być mocnym graczem w nadchodzącym sezonie nagród. Reżyser jednak już szykuje swoje kolejne widowisko, kompletując gwiazdorską obsadę. Teraz poinformowano, że w After the Hunt do Julii Roberts i Andrew Garfielda dołączy Ayo Edebiri, która najbardziej znana jest z serialu The Bear oraz filmów Obóz teatralny i Na dnie. Szczegóły jej roli nie są na razie znane.

After the Hunt - Ayo Edebiri w nowym filmie Luci Guadagnino

Film opisywany jest jako trzymający w napięciu thriller opowiadający o profesor uniwersytetu, która znajduje się na rozdrożu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, gdy wybitna uczennica rzuca oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z wydziału. Na jaw może wyjść jej mroczny sekret z przeszłości, który na zawsze odmieniłby jej życie.

Za produkcję odpowiadają Brian Grazer i Allan Mandelbaum z ramienia Imagine Entertainment oraz Guadagnino z ramienia Frenesy. Producentkami wykonawczymi są Karen Lunder i Nora Garrett. Scenariusz napisała Nora Garrett.

Prace na planie After the Hunt mają rozpocząć się jeszcze tego lata. Film będzie miał kinową premierę w 2025 roku.