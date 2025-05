Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Bam Margera powróci w remasterze. Ujawniono też kolejne utwory ze ścieżki dźwiękowej

fot. Activision

Pod koniec marca do sieci wyciekła informacja sugerująca, że w grze Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 pojawi się Bam Margera. Początkowo jego udział nie był planowany ze względu na problemy prawne i zdrowotne skatera, jednak według doniesień sam Tony Hawk zadbał o to, by znalazł się w grze. Niedawno twórcy nadchodzącego remastera oficjalnie potwierdzili te informacje.

W sieci pojawiło się krótkie wideo, którego głównym bohaterem jest Margera. W trwającym około 50 sekund materiale możemy zobaczyć m.in. proces skanowania jego ciała i twarzy na potrzeby gry.

Ujawniono również kolejną, trzecią już listę utworów, jakie pojawią się w Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Wśród nich znajdą się zarówno nowe kawałki, jak i takie, które pojawiły się w oryginalnych wersjach obu gier.

Nowe utwory:

King Gizzard & The Lizard Wizard - Gila Monster

Idles - Gift Horse

Common Perry - Better Off

Thee Oh Sees, Osees - A Foul Form

Danny Brown- Uknowhatimsayin¿ (feat. Obongjayar)

Strawberry Fuzz- East of the 40s

Utwory powracające:

Mastodon - Precious Stones

The Dead Milkmen - Dean's Dream

Steve Lacy - C U Girl

Sex Pistols - Holidays In The Sun

The Cult - New York City

Lupe Fiasco - Kick, Push

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - premiera gry już 11 lipca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.