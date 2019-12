Baby Yoda rośnie - tak wygląda w zbroi Mandaloriana na fanarcie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Baby Yoda zadebiutował w premierowym odcinku pierwszego sezonu The Mandalorian i stał się fundamentem jego fabuły. W finale serii padła sugestia, że tytułowy Mandalorianin musi albo go przygarnąć i wyszkolić zgodnie z kodeksem, albo znaleźć jego pobratymców, by im go oddać.

Perspektywa dorastania Baby Yody w kulturze Mandalorianów wydaje się szalenie atrakcyjna, bo docelowo musiałby pójść ścieżką swojego przybranego ojca. Z uwagi na jego wrażliwość na Moc, byłby to ciekawy aspekt wart rozwoju w przyszłości.

Niedługo trzeba było czekać na reakcję fanów na wydarzenia z finału. Rysownik o pseudonimie Mase pokazał, jak mógłby wyglądać dorosły Baby Yoda w zbroi Mandaloriana. Zobaczcie sami: