The Mandalorian - kto pojawi się w 2. sezonie? Powiązanie z Sagą Skywalkerów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają prace nad 2. sezonem The Mandalorian, za sterami którego powróci Jon Favreau. W zapowiedzi 2. serii portalu Deadline wszyscy przegapili kluczową informację, bo według ich źródeł na ekranie zobaczymy postacie z Sagi Skywalkerów.

Kto to może być? Na pewno nikt z nowych bohaterów, ponieważ fabuła serialu rozgrywa się pięć lat po Powrocie Jedi i 25 lad przed wydarzeniami z Przebudzenia Mocy. Jeśli miałby być to Han Solo lub Lando Calrissian, trzeba będzie użyć efektów komputerowych do odmłodzenia aktorów.

Ta informacja jednak wydaje się perfekcyjnie zgrywać z wcześniejszymi spekulacjami i plotkami, w którym czytaliśmy o pojawieniu się kultowego łowcy nagród Boby Fetta oraz Obi-Wana Kenobiego w scenach retrospekcji osadzonych w czasach Wojny Klonów. Obie postacie pochodzą z Sagi Skywalkerów. Tylko tym razem źródło plotki jest jedno z najlepszych w sieci.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu jesienią 2020 roku w Disney+.